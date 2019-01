انطلقت أعمال بناء السور الفاصل بين الدولتين الليبية والمصرية بارتفاع يقدر بثلاثة أمتار وبطول حوالي كيلومتر وتنفذ العمل شركة الأمل والنور المتعاقدة مع مديرية أمن منفذ امساعد البري بحسب الصفحة الرسمية للمديرية

The post “سور جديد” على الحدود “الليبية المصرية” appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية