“كشافة ليبيا” تبرم اتفاقية شراكة في “تونس”

حضرت الحركة العامة للكشافة والمرشدات في ليبيا فاعليات ورشة العمل التي يقيمها صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس خلال الفترة من يوم 14 إلى 16 يناير تحت عنوان (التخطيط لمشاريع الصندوق لعام 2019 ـ 2020 في ليبيا)

وحضر الورشة أعضاء المكتب التنفيذي القائدة رندة يوسف قنبور مفوضة البرامج مرشدات والقائد موسى نانيس مفوض البرامج كشافة ممثلين عن الحركة العامة للكشافة والمرشدات، وعن صندوق الأمم المتحدة للسكان السيدة بيرونجير مديرة المكتب الإقليمي للصندوق بليبيا وأشادت مديرة مكتب الصندوق بليبيا عن سعادتها بالبدء في إبرام اتفاقية شراكة مع كشاف ومرشدات ليبيا كشريك فعال للمرحلة القادمة لتنفيذ أنشطة الصندوق بليبيا وأنها ستدعم هذه الشراكة لتحقيق أهدافها

