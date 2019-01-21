The post “كشافة ليبيا” تبرم اتفاقية شراكة في “تونس” appeared first on قناة 218.
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الموضوع هذا مرفوض تماما ، أمنيا
مما شهدت السلطات الليبية مؤخراً من تجاوزات لدولة تونس على الأمن الليبي سواء الأمن السياسي او الاجتماعي او الاقتصادي
1 تم العثور على حاويات من الخمر التونسي نوع معلبات سلتيا في طرابلس حي الان بس وجنزور وبعد التحقيق على ان هذه الممنوعات تم ادخالها للبلاد وتهريبها عن طريق سيارات مسروقة ومطلية بشعار سيارة الإسعاف الليبية وبعد الفحص تأكد رجال الأمن من العثور على المعلبات الكحولية والمخدرات داخل السيارة المطلية بلون سيارة الإسعاف ، ناهيك عن الاطنان من الشاحنات التي تم ايقافها في نطاق الحدود بين ليبيا وتونس .
2- تم القبض على خلية من مجموعات داعش تم إدخالهم لليبيا ويقومون بتزوي. الجوازات الليبية لجنسيات اخرى ويتم بيع الجواز بقيمة 500 دينار ليبي ويتم التصوير والتزوير عن طريق اجهزة حاسوب تحمل كاميرات وتتم الطباعة عن طريق استخدام طابعات ملونة ويتم كل ذلك داخل غرفة تحت الارض في منزل تم رصده مؤخراً ومقاهي شعبية و أماكن اخرى .
3- الأمن الوقائي أعلن عن القبض على مهربي الوقود والأغنام والسيارات المسروقة من الميناء في منطقة الجميل والزاوية والطويلة وزاطن والوطية وتم الرصد بالمروحيات حضاءر من السيارات المسروقة والمهربة في مزارع ومناطق ناء قريبة من الحدود التونسية داخل غرب ليبيا وسيتم الإعلان عن الجناة ومنهم تونسيون وليبيون قريبا .
4- تم الابلاغ عن شخص يدعى سليم الرياحي وهو تونسي الأصل كان يعيش في ليبيا وتم الابلاغ عن اختلاسه عن مبلغ كبير من المال الليبي من احد المصارف الليبية وبمساعدة من أمراءه موظفة تدعي بأنها من أنصار حرية للمراءة واتضح انها تتجسس لصالح الحكومة الفرنسية داخل ليبيا وتم الابلاغ عن زوارق بحربة قوية وطويلة المدى الدفع تأتي لتأخذها من احد الشواطئ الليبية لجهات لم يعلن عنها .
5 أعلن شيوخ وأعيان القبائل الليبية مع المجلس الاسلامي للدعوة الاسلامية المقاطعة مع تونس وذلك لتعلقهم على الشريعة الاسلامية وإصدارهم قوانين تبيح الخمر والزنا والسفر دون محرم وتوريث الأنثى لمال الرجل وهذا نهى عنه رسول الله في السنة والكتاب .
5- بيان اصدرته الهيئة العامة للتربية والتعليم في ليبيا بمنع تدريس اللغة الفرنسية في. جميع المراحل التعليمية مما نتج عن دلك محاولة استغلال الطلبة بتدريسهم مناهج تختلف وبعيدة كل البعد عن المنهج التعليمي الليبي العزبي والإسلامي وذلك بمحاولة استدراج عقول الطلبة للثورات الفرنسية والقوانين التي جاءت بها الكناءس الكاثوليكية في العصور المظلمة البعيدة كل البعد عن الاعراف والتقاليد الليبية والإسلامية معا ومحاولة ادخال برامج فيها كباءر ومحرمات مثل عروض الأزياء للنساء وفيها امتهان للمراءة والأطفال وذلك باستخدامهم كدمى تعرض عليها أقمشة للبيع .
يجب التعميم ونشر هذه التحذيرات المهمة على عمداء البلديات الليبية والاخذ بها والتحقيق مازال مستمر في المصايب التي تأتي من تونس غرب ليبيا .
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