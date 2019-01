خلال تفقده مديرية أمن قصر بن غشير.. باشاغا يؤكد الاستمرار في تنفيذ الترتيبات الأمنية

قام وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، الأحد بزيارة تفقدية لمديرية أمن قصر بن غشير.

وأوضحت الصفحة الرسمية للوزارة أن الزيارة تأتي للوقوف على احتياجات المديرية واستعراض خطة عملها خلال المدة القادمة.

ورافق الوزير في هذه الزيارة مدير الإدارة العامة للأمن المركزي، ومدير أمن طرابلس، ومدير إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة، بالإضافة إلى عضو من جهاز المخابرات العامة.

وأكد باشاغا خلال الزيارة بأن وزارة الداخلية مستمرة في تنفيذ خطة الترتيبات الأمنية التي من شأنها بسط الأمن والاستقرار داخل العاصمة وضواحيها، وفق قوله.

يُذكر أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” قام الأحد،رفقة وزير الداخلية وآمري المناطق العسكرية طرابلس والغربية والوسطى، وآمر مركز العمليات المشتركة، بزيارة تفقدية لمطار طرابلس العالمي، ومنطقة قصر بن غشير، وذلك في إطار متابعة إجراءات تنفيذ وقف إطلاق النار جنوب العاصمة، والترتيبات الأمنية الخاصة بمدينة طرابلس وضواحيها.

وجرى خلال الزيارة، متابعة تنفيذ الترتيبات الأمنية للمطار وإجراءات تسليمها للجهات المعنية عن طريق وزارة الداخلية.

من جانبه أكد وزير الداخلية عقِب الجولة، بأن الوزارة عازمة على تنفيذ الخطة الأمنية داخل العاصمة طرابلس وضواحيها.

وأعطى الوزير تعليماته لمدير الإدارة العامة للأمن المركزي بتأمين منفذ مطار طرابلس العالمي والمناطق المحيطة به والتنسيق مع مديريات الأمن بطرابلس الكبرى, عقب الاشتباكات التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

