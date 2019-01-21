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خلال تفقده مديرية أمن قصر بن غشير.. باشاغا يؤكد الاستمرار في تنفيذ الترتيبات الأمنية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

وزير الداخلية المفوض يتفقد مديرية أمن قصر بن غشير

قام وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، الأحد بزيارة تفقدية لمديرية أمن قصر بن غشير.

وأوضحت الصفحة الرسمية للوزارة أن الزيارة تأتي للوقوف على احتياجات المديرية واستعراض خطة عملها خلال المدة القادمة.

ورافق الوزير في هذه الزيارة مدير الإدارة العامة للأمن المركزي، ومدير أمن طرابلس، ومدير إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة، بالإضافة إلى عضو من جهاز المخابرات العامة.

وأكد باشاغا خلال الزيارة بأن وزارة الداخلية مستمرة في تنفيذ خطة الترتيبات الأمنية التي من شأنها بسط الأمن والاستقرار داخل العاصمة وضواحيها، وفق قوله.

يُذكر أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” قام الأحد،رفقة وزير الداخلية  وآمري المناطق العسكرية طرابلس والغربية والوسطى، وآمر مركز العمليات المشتركة، بزيارة تفقدية لمطار طرابلس العالمي، ومنطقة قصر بن غشير، وذلك في إطار متابعة إجراءات تنفيذ وقف إطلاق النار جنوب العاصمة، والترتيبات الأمنية الخاصة بمدينة طرابلس وضواحيها.

وجرى خلال الزيارة، متابعة تنفيذ الترتيبات الأمنية للمطار وإجراءات تسليمها للجهات المعنية عن طريق وزارة الداخلية.

من جانبه أكد وزير الداخلية عقِب الجولة، بأن الوزارة عازمة على تنفيذ الخطة الأمنية داخل العاصمة طرابلس وضواحيها.

وأعطى الوزير تعليماته لمدير الإدارة العامة للأمن المركزي بتأمين منفذ مطار طرابلس العالمي والمناطق المحيطة به والتنسيق مع مديريات الأمن بطرابلس الكبرى, عقب الاشتباكات التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

 

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تعليق

  • مبة
    لا لواء سابع لا كارة لا اغنيوة لا كارة المشير فقط ياناس
    لا ثني لا عقيل
    نبي انقولك يابوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

    حسين الدرسي

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