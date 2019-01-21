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مصادر تكشف النقاط المتفق عليها في اتفاق الصلح بين طرابلس وترهونة

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قالت مصادر مطلعة أن اتفاق الصلح الذي جرى الموافقة عليه بين مدينتي طرابلس وترهونة إنحصر في 4 نقاط .

وبحسب عضو المجلس الاجتماعي بني وليد عبد الحميد الشندولي الاثنين، أن اتفاق الصلح بين مدينتي طرابلس وترهونة إنحصر في وقف إطلاق النار، ورجوع القوات إلى ثكناتها العسكرية السابقة، وتبادل الأسرى وجثامين القتلى، وترتيب ملف المهجرين.

وفي التفاصيل أوضح الشندولي في تصريح إعلامية أن الاتفاق يقضي برجوع الكتائب المسلحة من كلا الطرفين مسافة 15 كيلو متر من نقاط التماس القائمة حاليا، من ثم تعودة تدريجيا إلى معسكراتها السابقة، مضيفا أن الاتفاق ينص على أن عملية الانسحاب تكون خلال ثلاثة أيام.

وأفاد الشندولي أن كلا الطرفين استجابوا للاتفاق، مؤكدا أن وفد المجلس الاجتماعي في طريقه الآن لمدينة طرابلس؛ للتوقيع على بيان سيصدر مساء هذا اليوم بخصوص الاتفاق، وأن اللجان الفرعية ستبدأ بدءا من الغد في تسوية الملفات العالقة.

وأضاف الشندولي عدم مشاركة أي مجالس في السعي للصلح بين مدينة ترهونة ومدينة طرابلس غير المجلس الاجتماعي بني وليد.

وشهدت مناطق جنوب العاصمة شهدت اشتباكات عنيفة إستمرت على لأربعة ايام منذ الاربعاء الماضي بين “قوة حماية طرابلس” وقوات تابعة لـ”اللواء السابع” أوقعت 18 قتيلا و53 جريحا بحسب اخر الاحصائيات الواردة من وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق.

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المشهد

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  • لا لواء سابع لا كارة لا اغنيوة لا كارة المشير فقط ياناس
    لا ثني لا عقيل
    نبي انقولك يابوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

    حسين الدرسي

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