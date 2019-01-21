هذا ما طلبه بوشناف من قبائل ورفلة

أشاد أمين شعبية سبها الأسبق محمد أبوشناف، بجهود مشائخ وأعيان قبائل ورفلة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بمنطقة جنوب العاصمة طرابلس.

وقال بوشناف الذي يعد أحد شيوخ قبيلة القذاذفة، “في الوقت الذي أثمن وأقدر فيه كأغلب الليبيين ،جهود قبيلة ورفله الجهاد والصمود، وشيوخها الاماجد، في ما يقومون به من مساع لحقن دماء الليبيين، والعمل الدؤوب المضنى والمكلف للمصالحه بين أبناء الوطن الواحد، وعلى كامل التراب الليبي، ودفع الشهداء من أجل الصلح، وحتى بين من كانوا جزء من أدوات تنفيذ القرار رقم 7 الظالم، متسامين عن نعرة الانتقام والشماتة، مراعين في ذلك الله ووحدة الوطن، ولعل مسعاهم بين ترهونه وطرابلس خير دليل”.

وأضاف بوشناف، أن دور قبيلة ورفله وشيوخها وقاماتها الوطنيه يجب ألا ينحصر في ذلك ولا يقبل منها، أن يترتب عن ذلك الجهد بقاء الوضع على ما هو عليه، من سيطرة مليشيات على مفاصل ومقدرات الوطن.

كما أضاف، أن قبيلة ورفله يجب أن تكون الركيزة الأساسيه لمؤتمر القبائل، وفرض رأيها الصائب بالحسنى، وتشارك بفاعلية فى إعادة هيكلة المؤتمر العام للقبائل الليبيه الحالي، ودعمه بالعناصر الفاعلة والمؤثرة، حتى على مستوى الرئاسة، من أمثال الشيخ الجليل الدكتور محمد البرغوثي وآخرين”.

وكان وفد يتكون من 30 عضو من شيوخ وأعيان قبائل ورفلة تمكن يوم أمس الأحد من التوصل إلى اتفاق لوقف الاقتتال الدائر جنوب العاصمة طرابلس.

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