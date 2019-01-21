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هذا ما طلبه بوشناف من قبائل ورفلة

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أشاد أمين شعبية سبها الأسبق محمد أبوشناف، بجهود مشائخ وأعيان قبائل ورفلة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بمنطقة جنوب العاصمة طرابلس.

وقال بوشناف الذي يعد أحد شيوخ قبيلة القذاذفة، “في الوقت الذي أثمن وأقدر فيه كأغلب الليبيين ،جهود قبيلة ورفله الجهاد والصمود، وشيوخها الاماجد، في ما يقومون به من مساع لحقن دماء الليبيين، والعمل الدؤوب المضنى والمكلف للمصالحه بين أبناء الوطن الواحد، وعلى كامل التراب الليبي، ودفع الشهداء من أجل الصلح، وحتى بين من كانوا جزء من أدوات تنفيذ القرار رقم 7 الظالم، متسامين عن نعرة الانتقام والشماتة، مراعين في ذلك الله ووحدة الوطن، ولعل مسعاهم بين ترهونه وطرابلس خير دليل”.

وأضاف بوشناف، أن دور قبيلة ورفله وشيوخها وقاماتها الوطنيه يجب ألا ينحصر في ذلك ولا يقبل منها،  أن يترتب عن ذلك الجهد بقاء الوضع على ما هو عليه، من سيطرة مليشيات على مفاصل ومقدرات الوطن. 

كما أضاف، أن قبيلة ورفله يجب أن تكون الركيزة الأساسيه لمؤتمر القبائل، وفرض رأيها الصائب بالحسنى، وتشارك بفاعلية فى إعادة هيكلة المؤتمر العام للقبائل الليبيه الحالي، ودعمه بالعناصر الفاعلة والمؤثرة، حتى على مستوى الرئاسة، من أمثال الشيخ الجليل الدكتور محمد البرغوثي وآخرين”.

وكان وفد يتكون من 30 عضو من شيوخ وأعيان قبائل ورفلة تمكن يوم أمس الأحد من التوصل إلى اتفاق لوقف الاقتتال الدائر جنوب العاصمة طرابلس.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • لا ثني لا عقيل
    نبي انقولك يابوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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