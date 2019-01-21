قيادات رفيعة تابعة للجيش تصل منطقة الجنوب الغربي

قالت مصادر عسكرية أن قيادات رفيعة المستوى تتبع الجيش الوطني الليبي وصلت إلى منطقة الجنوب الغربي بعد أيام من إطلاق عملية واسعة بالمنطقة.

وبحسب مصدر عسكري وفقاً لوسائل إعلام فقد وصل إلى منطقة الجنوب، كل من آمر غرفة عمليات القوات المسلحة العربية الليبية اللواء عبدالسلام الحاسي، وآمر غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسية اللواء طيار ركن محمد منفور المنفي.

وبحسب المصدر فإن وصول الحاسي والمنفور إلى منطقة الجنوب يأتي بالتزامن مع بدء عمليات تحرير المنطقة، جاء للتنسيق في عمليات تطهير الجنوب من العصابات الإجرامية.

يشار إلى أن بدأت عملية عسكرية واسعة لتطهير مناطق الجنوب الليبي من المجموعات المسلحة المتمثلة في الجماعات المتطرفة، والمعارضات الأجنبية المنتشرة في المنطقة.

وكانت القوات المسلحة العربية الليبية قد أطلقت عملية عسكرية شاملة في مناطق الجنوب الغربي وتهدف لحماية وتأمين سكان مناطق الجنوب الغربي من الإرهابيين، سواء من تنظيم “داعش” أو من تنظيم “القاعدة” الإرهابي والعصابات الإجرامية المنتشرة في المناطق الجنوبية والتي تمارس أبشع أنواع الجرائم من خطف وقتل وابتزاز وتهريب، وتعمل مع دول أجنبية على تغيير طوبوغرافي كبير يهدد الهوية الليبية ومستقبل البلاد.

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