المتوسط:

التقى حسن أونيس، رئيس الهيئة العامة للثقافة، إيناس عبد الدائم وزيرة الثقافة المصرية، اليوم الإثنين، لبحث مشاركة ليبيا في الدورة 50 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

يأتي ذلك على هامش تفقده لتجهيزات المشاركة الليبية في المعرض قبل افتتاحه يوم غدًا الثلاثاء.

The post رئيس «العامة للثقافة» يلتقي نظيرته المصرية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية