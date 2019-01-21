الطفلة نورا.. ضحية المرض وإهمال الحكومات

تعاني الطفلة نورا الجروشي، من مدينة تاورغاء، من مرض الصرع الذي رافق جسدها منذ ولادتها، في حين يقف أهلها عاجزين أمام توفير العلاج وتحمل تكاليفه.

وقالت والدة الطفلة نورا لـ”218NEWS”، بحرقة وألم إن طفلتها تهاني من ضمور في خلايا المخ منذ الولادة بسبب نقص في الأوكسجين، مضيفة أنهم كانوا يعالجونها في تونس حيث يتوفر الدواء المناسب لها.

إلا أن ضيق الحال اشتد على أسرة نورا وباتت غير قادرة على مواصلة علاجها في الخارج، وناشدت عبر “218NEWS” أي طرف للعمل على توفير دواء الأعصاب الضروري للطفلة نورا، في وقت لم تقدم الحكومات أي مساعدة لأسرتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية