رئاسة الأركان تدعو للحوار وتؤكد جاهزيتها للتصدي لمن ينتهك وقف إطلاق النار

دعت رئاسة الأركان العامة بحكومة الوفاق، الإثنين أطراف الاشتباكات بجنوب طرابلس إلى الوقف الفوري للقتال والأعمال العسكرية وتجنيب البلاد ويلات النزاعات المسلحة.

وأكدت رئاسة الأركان في بيان صادر عنها جاهزيتها لوضع حد للانتهاكات في حالة عدم الاستجابة لهدا البيان، في حدود مهامها ومسؤولياته.

و دعت رئاسة الأركان طرفي النزاع للحوار والجنوح للسلم منبهة إلى خطورة الموقف وما يترتب عنه من دمار وقتل وترويع للمدنيين.

يذكر أن الاشتباكات التي جرت بين قوة حماية طرابلس واللواء السابع بترهونة أسفرت عن مقتل 16 شخصا وجرح 65 آخرين ونزوح عدد كبير من السر القاطنة في أماكن الاشتباكات.

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