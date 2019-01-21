مجلس النواب يستنكر إحاطة سلامة الأخيرة ويبحث غدا مشروع قانون انتخاب رئيس للدولة

علق مجلس النواب جلسته الرسمية التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس، المستشار عقيلة صالح، وحضور النائب الأول، فوزي النويري، وعدد من النواب، علقها إلى يوم غد.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن جلسة اليوم استهلت بمناقشة إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا أمام مجلس الأمن، حيث عبر النواب عن استيائهم مما ورد فيها.

وأكد بليحق أنه تم تخويل رئاسة مجلس النواب بإعداد الرد المناسب لبعثة الأمم المتحدة، وأمينها العام.

وأضاف بليحق أن جلسة غد ستخصص لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، منها مشروع قانون انتخاب رئيس للدولة، ومشروع قانون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.

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