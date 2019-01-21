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بالصور.. بدء إنشاء سور حدودي بين ليبيا ومصر

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن منفذ إمساعد البري‏ بدء إنشاء السور الفاصل بين الدولتين الليبية والمصرية أمس الأحد.

وأوضحت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن شركة «الأمل والنور» المتعاقدة مع مديرية أمن المنفذ بدأت في إنشاء السور.

ونشرت المديرية صورًا لعمال ومعدات بناء على الحدود الليبية – المصرية. ويقدر ارتفاع السور بثلاثة أمتار، فيما يبلغ طوله نحو كيلو متر، حسب المصدر
من أعمال بناء السور الحدودي بين ليبيا ومصر (مديرية أمن منفذ أمساعد البري)

من أعمال بناء السور الحدودي بين ليبيا ومصر (مديرية أمن منفذ أمساعد البري)

من أعمال بناء السور الحدودي بين ليبيا ومصر (مديرية أمن منفذ أمساعد البري)

من أعمال بناء السور الحدودي بين ليبيا ومصر (مديرية أمن منفذ أمساعد البري)

من أعمال بناء السور الحدودي بين ليبيا ومصر (مديرية أمن منفذ أمساعد البري)

من أعمال بناء السور الحدودي بين ليبيا ومصر (مديرية أمن منفذ أمساعد البري)

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عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • هذا فساد كبير ومبالغ فيه ويمنع هجرة الحيوانات البرية في المنطقة وثكارها ويسبب في مشاكل بيئية وسياسية خطيرة على مناطق الجنوب الشرقي للبلاد ,,
    أعتقد أن إستخدام الدوريات الأمنية والمروحيات , يكفي للتغطية الأمنية للحدود الليبية .

    رد

  • هذا فساد كبير ومبالغ فيه ويمنع هجرة الحيوانات البرية في المنطقة وثكارها ويسبب في مشاكل بيئية وسياسية خطيرة على مناطق الجنوب الشرقي للبلاد ,,
    أعتقد أن إستخدام الدوريات الأمنية والمروحيات , يكفي للتغطية الأمنية للحدود الليبية .

    رد