وزير ” صحة الوفاق” يعلن فتح تحقيقات حول مخالفات مالية في مستشفى الجلاء

وزير الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عن فتح تحقيقاتٍ تتعلق بمخالفات مالية وإدارية ضُبِطت خلال زيارة تفتيشية “مفاجئة” أجرتها لجنة من وزارة الصحة لمستشفى “الجلاء للنساء والولادة”.

وأكد وزير الصحة محمد هيثم ، ” إنه سيتم إحالة المتورطين في تلك المخالفات للتحقيق؛ و أنه اتخذ بشكل “فوري” جملة من الإجراءات الإدارية حيال ما تم ضبطه من مخالفات استنادًا على ما جاء في توصيات لجنة التفتيش”.

من جانبه أوضح مدير إدارة التفتيش والمتابعة عمر الطوير، ” أن زيارة اللجنة لمستشفى “الجلاء للنساء والولادة” شملت مخازن الأدوية وقسم العمليات وحديثي الولادة وأقسام الإيواء إلى جانب الاستقبال والإدارة”.

