برلماني : هكذا أثر انضمام “ويليامز ” للبعثة على  سياسات ” سلامة”

المتوسط:

قال عضو مجلس النواب الليبي زايد هدية ، أن الشعب الليبي كان يعول على المبعوث الأممي غسان سلامة ، عقب تعيينه مبعوث للأمم المتحدة فى ليبيا، لعدة أسباب منها فهمه للتركيبة الليبية بمختلف تركيبتها الاجتماعية من قبائل ومكونات وكذلك لكونه عروبى وسيسهل عليه مهمته وخاصة التواصل المباشر.

وأضاف هدية ، خلال تصريحات صحفية له، ” أن غسان سلامة ، تمكن من تشخيص الأزمة الليبية عقب توليه مهامه، ولكن تغيير سياسته لم تكن بمحض إرادته بل بتدخلات عدة دول أجنبية، وعدة ضغوطات وخاصة بعد انضمام الأمريكية ستيفاني ويليامز إلى البعثة”.

وأوضح هدية ، أن البعثة أصبحت تتغير في تعاملها مع الملف الليبي بشكل كبير جدا، و باتت تخدم مصلحة الدول صاحبة القرار والنفوذ داخل مجلس الأمن الدولي التى لا يهمها إلا مصالحها الضيقة”.

وأكمل هدية ، ” أن رحيل غسان سلامة لن يغير شي في سياسة البعثة وإنما قد يسهل الأمر لهؤلاء بالتحرك أكثر وأكثر داخل البعثة وتنفيذ مشاريع تخدمهم وتخدم مصالح دولهم”.

