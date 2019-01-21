تعرّف على سبب المشاجرة في السفارة الليبية بالكويت

نشبت بالسفارة الليبية في الكويت، اليوم الاثنين، اشتباكات بالأسلحة البيضاء أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى، وذلك بحسب ما تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن المشاجرات نشبت على خلفية تكليف وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة لأصغر شخص في السفارة بمنصب القائم بأعمالها، وعلى إثر تلك المشاجرات إصيب عدد من موظفي السفارة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما أفادت أنباء عن إرسال الخارجية الليبية وليد بوعبدالله القائم بالأعمال في سفارة مدريد للإطلاع على المشكلة بالسفارة في الكويت والعمل عى حلحلتها.

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