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تعرّف على سبب المشاجرة في السفارة الليبية بالكويت

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نشبت بالسفارة الليبية في الكويت، اليوم الاثنين، اشتباكات بالأسلحة البيضاء أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى، وذلك بحسب ما تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن المشاجرات نشبت على خلفية تكليف وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة لأصغر شخص في السفارة بمنصب القائم بأعمالها، وعلى إثر تلك المشاجرات إصيب عدد من موظفي السفارة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما أفادت أنباء عن إرسال الخارجية الليبية وليد بوعبدالله القائم بالأعمال في سفارة مدريد للإطلاع على المشكلة بالسفارة في الكويت والعمل عى حلحلتها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ليس غريب على سفارات حكومة الشقاق والنفاق المفروضه من اعداء الامه. النمادج الموجود فى هذه السفارات مجرمين ليس لديهم مؤهلات علميه واغلبهم قضوا سنوات طويله فى السجون فى عهد ملك ملوك افريقيا على قضايا اخلاقيه وليس سياسيه

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