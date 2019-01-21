تسييري اجدابيا يعقد اجتماعاً مع رؤساء القطاعات الخدمية‎

عقد رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية اجدابيا، اليوم الاثنين، بقاعة الاجتماعات بمبنى هيئة الإسكان والمرافق، اجتماعاً تقابلي مع رؤساء ومدراء القطاعات والدوائر الحكومية والخدمية داخل بلدية اجدابيا.

وناقش الاجتماع جملة من المشاكل والعراقيل التي تواجهة كافة القطاعات والدوائر، داخل بلدية اجدابيا، ومحاولة بحث سبل تذليلها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

رئيس المجلس التسييري لبلدية اجدابيا، حافظ جبريل القابسي، قال في تصريح خاص لـ”بوابة افريقيا الإخبارية”، إن المشاكل التي استمعنا إليها في اجتماع اليوم، كانت في مجملها عن البنية التحتية ومشاريع الصيانة والإنشاء العالقة التي لم يتم استكمالها من قبل جهات الاختصاص بالحكومة الليبية المؤقتة، وان هذه المشاكل تشكل عبئ كبير على كاهل البلدية والقطاعات في ظل عدم صرف الميزانية المخصص لها والمتمثلة في الباب الثاني، منذ سنة 2014 تقريباً، بسبب الظروف السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأكد القابسي ان المجلس خلال الاجتماع طالب مكتب العمل والتأهيل اجدابيا، “بتخصيص نسبة من العقود الوظيفية المخصصة من قبل الحكومة المؤقتة لبلدية اجدابيا، إلى أهالي شهداء عملية الكرامة”.

وأضاف القابسي، ايضاً طالبنا كافة المسؤولين بالقطاعات “بضرورة إخطار المجلس التسييري في حال السفر خارج الحدود الإدارية لبلدية اجدابيا، أو في حالة استقبال الوفود التابعة للوزارات والهيئات بالحكومة المؤقتة”.

كما أشار رئيس المجلس التسييري لبلدية اجدابيا، أن المجلس بصدد تخصيص مكتب داخل ديوان المجلس البلدي اجدابيا، لاستقبال شكوى المواطنين والنظر إليها ثم إحالتها إلى القطاعات ذات العلاقة للرد عليها.

يذكر ان المجلس التسييري لبلدية اجدابيا عقد أمس الأحد أول اجتماع له داخل ديوان المجلس، لتوزيع الملفات الخاصة بمهام متابعة القطاعات الخدمية والحكومية على رئيس وأعضاء المجلس.