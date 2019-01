مستشار ” السراج ” :  الدول العظمى الخمس يتحكمون في أداء المبعوث الأممي

المتوسط:

أكد المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي طاهر السني ، ” إن الأمم المتحدة لا يتحكم في قرارها من يرأسها،بل يتبلور موقفها في الأساس حسب إرادة الدول العظمى الخمس فيها”.

وأضاف السني ، خلال تغريدة له عبر صفحته بموقع تويتر ، ” تحتاج الأمم المتحدة إلى إصلاح جذري،فكفانا لوم لرؤساء البعثات الأممية الذين وصلوا إلى 5 في 7 سنوات،العيب فينا والحل لن يكون إلا منّا!”.

وطالب السنى ، الليبيين بالتوحد حول انتخابات رئاسية والبرلمانية قبل الحكم على أداء غسان سلامة .

