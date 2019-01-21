المتوسط:
أكد المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي طاهر السني ، ” إن الأمم المتحدة لا يتحكم في قرارها من يرأسها،بل يتبلور موقفها في الأساس حسب إرادة الدول العظمى الخمس فيها”.
وأضاف السني ، خلال تغريدة له عبر صفحته بموقع تويتر ، ” تحتاج الأمم المتحدة إلى إصلاح جذري،فكفانا لوم لرؤساء البعثات الأممية الذين وصلوا إلى 5 في 7 سنوات،العيب فينا والحل لن يكون إلا منّا!”.
وطالب السنى ، الليبيين بالتوحد حول انتخابات رئاسية والبرلمانية قبل الحكم على أداء غسان سلامة .
The post مستشار ” السراج ” : الدول العظمى الخمس يتحكمون في أداء المبعوث الأممي appeared first on صحيفة المتوسط.
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