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تفاصيل جديدة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار والجهة التي ستشرف على مطار طرابلس

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

توصل مساء اليوم وبرعاية من المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة لتوقيع اتفاق ايقاف الاشتباكات وتمديد وقف اطلاق النار بين طرفي النزاع جنوب العاصمة ممثلة بالمجلس الأعلى للمصالحة طرابلس، ومجلس أعيان ترهونة.

وبحسب المكتب الإعلامي لـ”كتيبة ثوار طرابلس”، في تصريحات نشرتها “بوابة الوسط”، فإن الطرفين اتفقا خلال اجتماع بفندق «باب البحر» بالعاصمة طرابلس على استمرار وقف إطلاق النار، وسحب كل طرف قواته إلى حدوده الإدارية ولمسافة 15 كيلومترًا، وتسليم الأسلحة الثقيلة للثكنات العسكرية.

وأقر الاتفاق، بحسب المصادر على أن تكون إدارة مطار طرابلس الدولي تحت إشراف مديرية أمن قصر بن غشير، على أن تتولى وزارة الداخلية تأمين الطرق.

كما اتفق الطرفان على إزالة السواتر، وتبادل الأسرى، وعودة المهجرين. وأقر المجتمعون تشكيل لجان للترتيبات الأمنية، وتبادل الأسرى، وتسوية أوضاع المهجرين، وفقاً للمصدر.

وتضمن الاتفاق أيضا العمل على ضبط النفس وعدم تأجيج روح العداء والكراهية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل.

من جانبه ثمن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة نتائج اتفاق وقف إطلاق النار، قائلا إنها جاءت في المستوى المطلوب.

من جهته صرح عقيلة الجمل رئيس المجلس الاجتماعي لقبيلة ورفلة ان مجموعة معمر الضاوي تحاول افساد الهدنة والاتفاق بحجة انه لم يتم اشراكه في عملية التفاوض. وأن هناك أشخاص من داخل ترهونة وطرابلس واخرين لأغراض سياسية غير راضيين على ما تم الاتفاق عليه ونتمنى ألا يتم استغلال ما يحدث من قبل هذه المجموعة لخرق الاتفاق.

بدوره, أشاد رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، غسان سلامة، اليوم، بجهود مشايخ وأعيان قبائل ورفلة لإعادة السلم بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدتها الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس الأيام الماضية.

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تعليق

  • ;wuuqq
    من المفروض المشير يعاقب بوخمادة والناضوري والخراز وغيرهم على خهذا التقصير
    لا اتفاق لا شي المشير فقط
    كلكم صبيان وجنود عنده بدون استثناء
    ياخراز بلا كذب القيادة لا تبيع دماء شهداء الكرامة ياعبيط انت من يومك اتحب اتصلق في جماعة السراج يعني جاهز للخيانة
    المشير
    لاملتقى لا كلام فارغ هذا السراج وعقيلة صالح اكيد من غيرهم لانهم لا يريدوا المشير
    كارة ولا السراج
    لا ثني لا عقيل
    نبي انقولك يابوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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