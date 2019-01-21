تفاصيل جديدة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار والجهة التي ستشرف على مطار طرابلس

توصل مساء اليوم وبرعاية من المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة لتوقيع اتفاق ايقاف الاشتباكات وتمديد وقف اطلاق النار بين طرفي النزاع جنوب العاصمة ممثلة بالمجلس الأعلى للمصالحة طرابلس، ومجلس أعيان ترهونة.

وبحسب المكتب الإعلامي لـ”كتيبة ثوار طرابلس”، في تصريحات نشرتها “بوابة الوسط”، فإن الطرفين اتفقا خلال اجتماع بفندق «باب البحر» بالعاصمة طرابلس على استمرار وقف إطلاق النار، وسحب كل طرف قواته إلى حدوده الإدارية ولمسافة 15 كيلومترًا، وتسليم الأسلحة الثقيلة للثكنات العسكرية.

وأقر الاتفاق، بحسب المصادر على أن تكون إدارة مطار طرابلس الدولي تحت إشراف مديرية أمن قصر بن غشير، على أن تتولى وزارة الداخلية تأمين الطرق.

كما اتفق الطرفان على إزالة السواتر، وتبادل الأسرى، وعودة المهجرين. وأقر المجتمعون تشكيل لجان للترتيبات الأمنية، وتبادل الأسرى، وتسوية أوضاع المهجرين، وفقاً للمصدر.

وتضمن الاتفاق أيضا العمل على ضبط النفس وعدم تأجيج روح العداء والكراهية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل.

من جانبه ثمن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة نتائج اتفاق وقف إطلاق النار، قائلا إنها جاءت في المستوى المطلوب.

من جهته صرح عقيلة الجمل رئيس المجلس الاجتماعي لقبيلة ورفلة ان مجموعة معمر الضاوي تحاول افساد الهدنة والاتفاق بحجة انه لم يتم اشراكه في عملية التفاوض. وأن هناك أشخاص من داخل ترهونة وطرابلس واخرين لأغراض سياسية غير راضيين على ما تم الاتفاق عليه ونتمنى ألا يتم استغلال ما يحدث من قبل هذه المجموعة لخرق الاتفاق.

بدوره, أشاد رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، غسان سلامة، اليوم، بجهود مشايخ وأعيان قبائل ورفلة لإعادة السلم بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدتها الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس الأيام الماضية.

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