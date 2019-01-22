جلسة تشاورية في سرت حول التعليم

شهد مجمع قاعات واغادوغو للمؤتمرات في مدينة سرت اجتماع الجلسة التشاورية بين مراقبة التعليم وبلدية سرت لمناقشة كل مايتعلق بسير العملية التعليمية على مستوى البلدية .

حضر الاجتماع التشاوري الموسع عميد البلدية مختار المعداني وأعضاء البلدية المكلفين بملف التعليم والبنية التحتية ومراقب التعليم بالبلدية مفتاح عبدالكافي ومدراء مكاتب الخدمات التعليمية ومدراء الإدارات والأقسام بالمراقبة وعدد كبير من المعلمات والمعلمين الجدد والاختصاصيين الاجتماعيين بالمؤسسات التعليمية.

استعرض المجتمعون في الجلسة التشاورية عدة بنود ومحاور ورصدوا تحديد الاحتياجات الضرورية للمؤسسات التعليمية والخاصة بالمبنى لكل مؤسسة تعليمية على حدة ومدى ملائمة الظروف واحتياجات الصيانة وتوفير الوسائل التعليمية والأثات المكتبي ومدى جاهزية وصلاحية المعامل وكافة المرافق لكل مؤسسة تعليمية.

وتم خلال الجلسة تكريم أوائل الطلبة على مستوى مرحلة التعليم الأساسي “ابتدائي وإعدادي” ومرحلة التعليم الثانوي، للعام الدراسي الماضي .

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