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جلسة تشاورية في سرت حول التعليم

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مجمع قاعات واغادوغو للمؤتمرات في مدينة سرت اجتماع الجلسة التشاورية بين مراقبة التعليم وبلدية سرت لمناقشة كل مايتعلق بسير العملية التعليمية على مستوى البلدية .

حضر الاجتماع التشاوري الموسع عميد البلدية مختار المعداني وأعضاء البلدية المكلفين بملف التعليم والبنية التحتية ومراقب التعليم بالبلدية مفتاح عبدالكافي ومدراء مكاتب الخدمات التعليمية ومدراء الإدارات والأقسام بالمراقبة وعدد كبير من المعلمات والمعلمين الجدد والاختصاصيين الاجتماعيين بالمؤسسات التعليمية.

استعرض المجتمعون في الجلسة التشاورية عدة بنود ومحاور ورصدوا تحديد الاحتياجات الضرورية للمؤسسات التعليمية والخاصة بالمبنى لكل مؤسسة تعليمية على حدة ومدى ملائمة الظروف واحتياجات الصيانة وتوفير الوسائل التعليمية والأثات المكتبي ومدى جاهزية وصلاحية المعامل وكافة المرافق لكل مؤسسة تعليمية.

وتم خلال الجلسة تكريم أوائل الطلبة على مستوى مرحلة التعليم الأساسي “ابتدائي وإعدادي” ومرحلة التعليم الثانوي، للعام الدراسي الماضي .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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