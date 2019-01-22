معونات للأسر المحتاجة والأيتام  

شرع مكتب صندوق الزكاة بمدينة تراغن في توزيع المبالغ النقدية التي تم التبرع بها من أهل الخير والإحسان لصالح الأسر المحتاجة من أصحاب الدخل المحدود ومن الأيتام والأرامل ومن لاعائل له ومن يعيل أسرة محتاجة.

وقال عمر أبوبكر، مدير مكتب صندوق الزكاة في بلدية تراغن أن المكتب يسعى من خلال هذه التبرعات وأموال الزكاة إلي تخفيف المعاناة عن الأفراد والأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الكثير من الأسر ضمن الوضع الاقتصادي للدولة كغياب السيولة عن المصارف أو تأخرها وإرتفاع الأسعار .

يشار إلى أن المكتب فتح أبوابه منذ انطلاق العمل فيه السنة الماضية ليفتح باب التبرعات التبرعات من المواطنين والمحلات التجارية وأصحاب المهن والأنشطة الحرفية إضافةً إلى أموال الزكاة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية