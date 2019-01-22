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معونات للأسر المحتاجة والأيتام  

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شرع مكتب صندوق الزكاة بمدينة تراغن في توزيع المبالغ النقدية التي تم التبرع بها من أهل الخير والإحسان لصالح الأسر المحتاجة من أصحاب الدخل المحدود ومن الأيتام والأرامل ومن لاعائل له ومن يعيل أسرة محتاجة.

وقال عمر أبوبكر، مدير مكتب صندوق الزكاة في بلدية تراغن أن المكتب يسعى من خلال هذه التبرعات وأموال الزكاة إلي تخفيف المعاناة عن الأفراد والأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الكثير من الأسر ضمن  الوضع الاقتصادي للدولة كغياب السيولة عن المصارف أو تأخرها وإرتفاع الأسعار .

يشار إلى أن المكتب فتح أبوابه منذ انطلاق العمل فيه السنة الماضية ليفتح باب التبرعات التبرعات من المواطنين والمحلات التجارية وأصحاب المهن والأنشطة الحرفية إضافةً إلى أموال الزكاة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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