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بعد حادثة العلم… طلب ليبي من لبنان

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن على لبنان رد الاعتبار عن حادثة إنزال العلم الليبي في بيروت من قبل عناصر من “حركة أمل” اللبنانية.

وفي مقابلة خاصة مع صحيفة “عكاظ” السعودية، قال المسماري: “في الحقيقة نحن مستاؤون جدا لما حدث في بيروت، لكن نتوقع أن الإخوة في لبنان وخاصة المهتمين بقضية موت الصدر أن القضية ليست قضيتهم فقط بل هي قضية حتى الليبيين، فالليبيون كانوا يعانون في السابق من معمر القذافي ومن التصرفات”.

وأضاف المسماري: “حولوا القضية إلى قضية دولة وحاولوا الآن الاستفادة منها بشكل أو بآخر، وبالتالي نحن مستاؤون جدا من هذا العمل وخاصة إنزال العلم الليبي والدوس على العلم الليبي، وهذا يمثل كل الليبيين ويمثل الشعب الليبي بأسره، ولا يمثل القذافي ولا يمثل حقبة معينة، ولكن للأسف ما حدث حدث وأتمنى أن يكون هناك عمل إيجابي على مستوى رسمي من الجانب اللبناني، ورد لاعتبار الليبيين نحو هذه الحادثة”.

وتأتي هذه المواقف، بعد انتشار مقطع فيديو “مسيء” على مواقع التواصل الاجتماعي، وثّق عملية تمزيق العلم الليبي وإنزاله من طرف بعض مناصري حركة أمل، لاستبداله برايتهم ونعت الليبيين بـ”الخنازير”، وكذلك تداول صور لآخرين أقدموا على دوس العلم الليبي بالأقدام، وذلك تعبيرا عن رفضهم لدعوة ليبيا لحضور القمّة، في حركة استفزت الليبيين.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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  • هذه موضوع الصدر , عبارة عن شماعة يستخدموها فقط لطلب الأموال وتعبئة أحزابهم , وتم غلق الموضوع قبل وفاة الشهيد الراحل الزعيم معمرالقذافي مع عدم وضوح اي دليل على تورط ليبيا في أختفاءه أو قتله , بعد التحقيق وجدوا أن الصدر له أعداء يريدون التخلص منه داخل حزبه وكانوا يريدون تزعم حركتهم أمل الشيعية , ولا دخل لليبيا أبدا لأنه كان في زيارة لليبيا واستقبلوه في أحسن مايمكن وقام بخطبة حتى في منبر لمسجد يها آنذاك ,, ولم يكن له أعداء في ليبيا على الأطلاق , فمن الأرجح أن الموضوع مدبر مسبقاً من لبنان نفسها , فقط لطلب المزيد من الأمواال .. وهذا ما أتضح للجميع .

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