معيتيق يبحث مع الجويلي والحداد سبل تأمين طوق العاصمة

ليبيا – إستعرض آمرا المنطقتين العسكرية الوسطى والغربية اللواء أسامة الجويلي ومحمد الحداد أمام عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الإثنين الخطوات الفعلية والتنفيذية لتأمين مناطق طوق طرابلس لوضع حد للإنتهاكات التي تحصل فيها .

الجويلي والحداد أكدا بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق بأن هذه الخطوات تأتي من أجل استقرار المناطق وتأمين حياة قاطنيها والمحافظة على المواقع الحيوية فيها بإشراف مديريات الأمن الواقعة بطوق العاصمة وبمشاركة الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعتين لوزارتي الدفاع والداخلية. وشدد اللقاء على تنفيذ البنود الخاصة بالترتيبات الأمنية وفق الخطة التي وضعتها حكومة الوفاق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية