مستشار السراج يتهم هذه الدول بالتحكم بأداء المبعوث الأممي

وجه المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي “طاهر السني” إتهامه للدول العظمى الخمس” بالوقوف وراء التحكم بأداء المبعوث الأممي غسان سلامة.

وقال السني في تغريدة له عبر صفحته بموقع تويتر ” إن الأمم المتحدة لا يتحكم في قرارها من يرأسها، بل يتبلور موقفها في الأساس حسب إرادة الدول العظمى الخمس فيها”.

وأضاف السني ” تحتاج الأمم المتحدة إلى إصلاح جذري، فكفانا لوم لرؤساء البعثات الأممية الذين وصلوا إلى 5 في 7 سنوات، العيب فينا والحل لن يكون إلا منّا!”.

وطالب السني “الليبيين بالتوحد حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل الحكم على أداء غسان سلامة”.

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