بعد حادثة مقهى “كازا”.. داخلية المؤقتة تصدر تعليمات جديدة

قررت وزارة الداخلية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة تعليمات جديدة بشأن الصفحات التابعة لها على موقع فيس بوك وكذا عزمها على عقد مؤتمر صحفي إسبوعي لتوضيح أخر المستجدات وسير عمل الوزارة.

وبحسب مدير مكتب إعلام الوزارة الرائد طارق الخراز، “في منشور على صفحته الشخصية” : “فإن وزارة الداخلية تعتزم عقد مؤتمر صحفي أسبوعي لإطلاع المواطنين على سير عمل وزارة الداخلية وما تقوم به من أعمال.

وقال الخراز أن وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف قد أصدر تعليماته بغلق كافة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تديرها الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة، مشيراً إلى أن التواصل مع المحطات التلفزيونية والإذاعات المسموعة ووكالات الأنباء سيكون فقط من خلال مكتب إعلام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه التعليمات الجديدة بعد اللغط الذي تسببت به صفحة تابعة لوزارة الداخلية على الفيسبوك بعد أن نشرت أخباراً حول المداهمة التي تعرض لها مقهى “كازا” في مدينة بنغازي والذي اثار جدلاً واسعاً عقب وصفه بــ “وكر للفساد والرذيلة”، فيما قامت النيابة العامة لاحقاً بتبرأة إدارة وعاملي المقهى والذين قامت الداخلية باحتجازهم.

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