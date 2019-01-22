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سلامة يتراجع ويوضح بشأن بيان البعثة حول “الجنوب” و”الإنتخابات”

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أوضح رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا “غسان سلامة” أن بيان البعثة الذي صدر عنها في وقت سابق حول الوضع في الجنوب قد “فُهم بشكل خاطئ” وأنه تعرض لتفسيرات غير صحيحة.

وتراجع سلامة عن تصريحاته التي أثارت الكثير من اللغط وخلفت موجة عريضة من ردود الفعل وصلت إلى المطالبة بإقالته من رئاسة البعثة، كما طالب برلمانيون وناشطون ليبيون سلامة بتوضيح تصريحاته والتي اعتبرها البعض مستفزة.

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في تصريحات نشرتها هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي” أن مكافحة الإرهاب مطلب شرعي، وأن حماية المدنيين أمر قانوني وخط أحمر, مؤكداً “التفسيرات الخاطئة التي أعطيت يمنة ويسرة لبيان البعثة هي تفسيرات في غير مكانها، وهناك بيانات مؤيدة صدرت، وأخرى مضادة لعدد كبير من الأطراف وهو أمر يجب التنبيه إليه”.

وأعترف المبعوث الأممي أن هناك العديد من القواعد الإرهابية في الجنوب الليبي والتي يجب محاربتها، لكنه أبدى مخاوفه من أن “يتحول الأمر إلى قتال داخلي”.

وفيما يخص الانتخابات أوضح سلامة مُضيّهم على عقدها بكافة أشكالها سواء الانتخابات البلدية أو النيابية أو الرئاسية في أقرب وقت ممكن من أجل توحيد السلطة التشريعية، لافتا إلى أن الليبيين أبدوا إرادة واضحة لتجاوز الخلافات وعودة الاستقرار إلى البلاد.

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المشهد

المشهد

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  • وهلي يريد السيد سلامة ان يترك الارهابيون حتى تحضر الامم المتحدة، ام ان الامم المتحدة واذرعها وهيئاتها ومجلس امنها يؤكد على ضرورة حم الاخوان وداعش والقاعدة لليبيا، ام هي ارادة لتقسيم ليبيا والسماح للتشاديين باحتلال جنوب ليبيا. اما عن درنة فلا ان الا ان السيد سلامة، كما تفعل محمتهم الجنائية الدولية، تستقي ملوماتها ومعلوماتهم من داعش والقاعدة والاخوان. ولم ان تعرفوا ان الاخوان اسسوا مكتبا في سويسرا هذا الخصوصو، وطبعا سويسرا تعطيه كل الدعم والتشجيع. ولابد ان تتذكروا جميعا ان كل هذه الجماعات انت ولازالت تستقر في اوروبا وقد ان الغنوشي في ضيافة بريطانيا والمرزوقي في ضيافة فرنسا. “المرزوقي لايعتبر نفسه منهم لكنه باع لاجئين الى جماعة القاعدة وقبض ثمنا بلاشك. ونرجوا ان سلامة لم يقبض ثمنا ما فعل من قبله من مبعوثي الامم المتحدة!

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