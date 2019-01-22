تصريحات مثيرة للمشري بشأن “شرعية” قوات الكرامة وعملياتها في “الجنوب”

أطلق رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري “خالد المشري” تصريحات مثيرة، حيث شن هجوماً حاداً على قوات الجيش الوطني الليبي.

ووصف المشري وفقاً لتصريحات نشرتها “قناة ليبيا الاحرار”, “قوات الجيش بـ”الغير شرعية” مشيراً إلى أنها الهدف من دخولها لـ”المنطقة الجنوبية هو فرض واقع جديد في المنطقة”.

وأكد المشري في تصريحاته أن “المجلس الأعلى للدولة الاستشاري لا يعترف إلا بالمجلس الرئاسي قائدا أعلى للجيش وفق الاتفاق السياسي”.

وأضاف المشري أن المجلس الاستشاري خاطب الرئاسي بضرورة تكليف أمر منطقة عسكرية في الجنوب، وتقديم الدعم له من أجل ضمان القيام بواجباته، وتوجيه المناطق العسكرية الغربية والوسطى لتقديم الدعم عند الحاجة حسب تعبيره،

وبين المشري أن “المجلس طالب أيضا بتفعيل ديوان مجلس الوزراء في الجنوب ووضع خطة للطوارئ لمعالجة أزمة السيولة النقدية والوقود”.

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