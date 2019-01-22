داخلية الموقتة تنفي القبض على فلسطيني ابتز 24 فتاة بعد اقتيادهن إلى إحدى الشقق

نفى مسؤول مكتب الإعلام بوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، الرائد طارق الخراز، الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تفيد بالقبض على شاب فلسطيني ابتز 24 فتاة بعد اقتيادهن من جامعات بنغازي إلى إحدى الشقق.

وقال الخراز في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن هذه الأخبار عارية من الصحة جملة وتفصيلًا ومجرد إشاعات، معبرًا عن أسفه لتداولها من قبل بعض أعضاء المؤسسة الأمنية، مما أدى إلى انتشارها بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الخراز أن هناك فتاة فلسطينية الجنسية قدمت بلاغًا ضد شاب فلسطيني حاول ابتزازها بنشر صور لها، وتم إلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله والتحفظ عليه لدى الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن هناك من تسرع في نشر الأخبار بشكل غير صحيح.

وأكد الخراز أن هناك من يسعى إلى تشويه صورة نساء بنغازي وسيداتها بنشر مثل هذه الأخبار، مطالبًا الجميع بتحري الدقة والمصداقية قبل نشر مثل هذه الأخبار.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة قامت بإلغاء كافة مكاتب الإعلام، وليست مسؤولة عن أي أخبار تنشر من قبل هذه المكاتب.

وتداول عدد من أعضاء الأمن وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الأعلام خبرًا مفاده القبض على فلسطيني يهدد 24 فتاة من مدينة بنغازي، قام باقتيادهن من جامعات بنغازي بعد إغرائهن بمقابل مادي وتصويرهن في شقته الواقعة في منطقة الكيش وابتزازهن فيما بعد.

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