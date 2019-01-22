إعلام داخلية المؤقتة يوضح ملابسات القبض على “فلسطيني” وحقيقة “إبتزازه” لـ24 فتاة

كشف مكتب الاعلام بوزارة الداخلية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة, حقيقة الاخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي, والتي أفادت بالقبض على شاب فلسطيني قام بإبتزاز 24 فتاة من إحدى الجامعات في بنغازي وقيامه بإستدراجهن إلى إحدى الشقق.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، الرائد طارق الخراز، في تصريحات لـ”بوابة الوسط” إن هذه الاخبار عارية من الصحة جملة وتفصيلًا ومجرد إشاعات، معبرًا عن أسفه لتداولها من قبل بعض أعضاء المؤسسة الأمنية، مما أدى إلى انتشارها بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحول ملابسات القبض على الشاب الفلسطيني فأوضح الخراز أن فتاة فلسطينية الجنسية قدمت بلاغًا ضد شاب فلسطيني قام بابتزازها بنشر صور لها، وجرى إلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله والتحفظ عليه لدى الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن هناك من تسرع في نشر الأخبار بشكل غير صحيح.

وأشار الخراز إلى أن هناك من يسعى إلى تشويه صورة نساء بنغازي وسيداتها بنشر مثل هذه الأخبار، مطالبًا الجميع بتحري الدقة والمصداقية.

ونوه الخراز إلى أن وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة قامت بإلغاء كافة مكاتب الإعلام، وليست مسؤولة عن أي أخبار تنشر من قبل هذه المكاتب.

يشار إلى أن عدد من أعضاء الأمن وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الأعلام نشرت خبرًا مفاده القبض على فلسطيني يهدد 24 فتاة من مدينة بنغازي، قام باقتيادهن من إحدى الجامعات في بنغازي بعد إغرائهن بمقابل مادي وتصويرهن في شقته الواقعة في منطقة الكيش وابتزازهن لاحقاً.

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