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مقتل أحمد حنيش أحد أفراد قوة حماية وتأمين سرت

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قتل أحمد حنيش أحد أفراد قوة حماية سرت التابعين لقوات البنيان المرصوص الليلة الماضية، من سكان مصراتة.

وقال مصدر أمني بسرت في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن «القتيل أصيب بعيار ناري، عندما أطلق عليه مواطن النار لأسباب لم تعرف بعد، ولا تزال التحقيقات متواصلة حول القضية.

وأكد المصدر، أن «الجريمة وقعت في ساحة الشهداء، وأن القاتل يدعى نور الدين الطارقي الذي قتل أيضًا بعد إصابته بطلق ناري، وتوفي متأثرًا بإصابته في سيارة إسعاف  بمنطقة الثلاثين غرب سرت».

وكان أفراد تابعون لكتيبة عقبة وأم المعارك، أطلقوا النار على الطارقي في سيارة الإسعاف ثأرًا لزميلهم.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليق

  • ” ثأرا لزميله”. ولانهم مجرد مجموعة مسلحة تشبه العصابة في تكوينها فهم قتلوا القاتل دون محاكمة. العصابة عادة هي اي مجموعة يمكن لاي كان ان ينظم اليها دون اي اجراءات الا رضى زعيم العصابة.

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