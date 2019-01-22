بوفايد: تعديلات البرلمان الدستورية أوهن من بيوت العنكبوت

بوفايد أكد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “حوار المساء” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد على أنهم معترضين على قانون الإستفتاء الصادر عن مجلس النواب، متوقعاً أن التعديل العاشر ستحكم به المحكمة الدستورية لأنه صادر من جهة غير ذي صفة وذلك لأن البرلمان أجرى التعديل العاشر على أساس الإعلان الدستوري وليس الاتفاق السياسي فمن هذا المنطلق المحكمة لن تتجاهل حكمها في 6 نوفمبر 2016.

وأشار إلى أن التعديل العاشر صدر من جسم منعدم بتاريخ 6/11/2016 وربما يعتبر الجسم الموجود الآن جسم توافقي منبثق عن الوثيقة الدستورية المكملة، منوهاً إلى أن قانون الاستفتاء أصدره مجلس النواب بدون التشاور والتوافق مع مجلس الدولة و كذلك التعديل الحادي عشر الذي تم التوافق به فقط على آلية تغيير الرئاسي وفصله عن الحكومة وليس على بنود التعديل ومواده وفقراته.

وإستطرد حديثه موضحاً :” التعديل كان تعديل واحد بحزمة واحدة أما ما يعرف بالتعديل العاشر والحادي عشر أضافهم عقيلة صالح بشهادة النائب الأول في البرلمان ومعظم الأعضاء يشهدون بذلك حيث لم تتم مناقشتهم ولا التصويت عليهم أو الحديث عنهم إطلاقاً كما لم تدرج مواضيع أو بنود التعديل ولم يصوت عليها بل تم التصويت على فحوى التعديلان، تم التزوير من قبل عقيلة صالح بشأن التعديلين والدليل وجود فيديو مصور للجلسة لمدة دقيقتين يثبت عدم التصويت وعدد الحاضرين وحتى تسجيل المعترضين لذلك فإن الجلسة هي والفوضى توأمين”.

بوفايد لفت إلى ان المستشار صالح ذكر صيغة في الجلسة وتم الادعاء بالموافقة عليها بالإجماع دون التصويت الفعلي، مضيفاً :” حينما يقول أن هناك قائمة بـ 134 عضو في مجلس النواب يطالبون بتحصين المادة السادسة ويتحدث عن قائمة اسماء دون الحديث عن حضور للرقم!ربما يتحدث عن قائمة أستلمها منذ اسبوع وهذا مبرر لطرح الموضوع في الجلسة للنقاش والتصويت بالإضافة إلى اضافته مواد من تلقاء نفسه بعد يومين من الجلسة”.

كما يرى أن المحكمة حكمت في قضايا تعديل دستوري سابقاً رغم أن قانون إنشاء دائرة دستورية لا ينص على هذا الموضوع لكن التعديلات الدستورية في حد ذاتها تصدر بالقانون وأي تعديل صادر بذلك هو قانون يخضع لضوابط دستورية.