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أعيان ترهونة يوقع على الصيغة النهائية لإتفاق وقف إطلاق النار

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

وقع مجلس أعيان ترهونة، وبرعاية من المجلس الاجتماعي “ورفلة”، وبشكل رسمي على الصيغة النهائية لإتفاق الصلح ووقف إطلاق النار جنوب العاصمة طرابلس.

ويأتي التوقيع لأعيان ترهونة بعد يوم فقط من توقيع لجنة أعيان طرابلس على الاتفاق، بعد وساطة توصل لها المجلس الاجتماعي لقبيلة ورفلة.

وكان وفد اجتماعي ورفلة قد توجه صباح اليوم إلى ترهونة بعد زيارته أمس إلى العاصمة طرابلس للإشراف على توقيع اتفاق رأب الصدع بين أطراف النزاع ونزع فتيل الأزمة التي لاحت في أفق العاصمة.

وفي ذات السياق، أصدر مشائخ وأعيان ترهونة بياناً من خمس نقاط بشأن الاشتباكات التي اندلعت في الـ16 من يناير الجاري جنوب طرابلس.

وأكد البيان التزام أعيان ترهونة بما جاء في بيان جهود المُصالحة الصادر عن وفد اجتماعي ورفلة، والمُصادق عليه من قبل مجلس المصالحة في طرابلس.

وأكد البيان ان ابناء قبائل ترهونة ينبذون العنف والتطرف الديني والسياسي ويؤكدون أن مدينة ترهونة لا ترتبط بأي أجندة متطرفة وأنها لن تكون رهينة لأي جماعة من الجماعات التي تنتهج العنف سبيلا لتحقيق اهدافها.

كما دعا البيان كافة الأجهزة الأمنية المُختصة بالمدينة بمُلاحقة جميع المُتهمين من أبناء ترهونة بارتكاب جرائم جنائية سواء داخل المدينة أو خارجها.

وطالب أعيان ومشايخ ترهونة في بيانهم كل من أوتهم المدينة واستجاروا بها بسبب ما تمر به البلاد، الالتزام بالتشريعات النافذة واحترام الأعراف السائدة حول مقتضيات الضيافة الاجتماعية.

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    من المفروض المشير يعاقب بوخمادة والناضوري والخراز وغيرهم على خهذا التقصير
    لا اتفاق لا شي المشير فقط
    كلكم صبيان وجنود عنده بدون استثناء
    ياخراز بلا كذب القيادة لا تبيع دماء شهداء الكرامة ياعبيط انت من يومك اتحب اتصلق في جماعة السراج يعني جاهز للخيانة
    المشير
    لاملتقى لا كلام فارغ هذا السراج وعقيلة صالح اكيد من غيرهم لانهم لا يريدوا المشير
    كارة ولا السراج
    لا ثني لا عقيل
    نبي انقولك يابوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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