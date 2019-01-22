طائرات الجيش تقصف مواقع للإرهابيين في درنة

أفاد مُراسل 218 في درنة باستهداف طائرة حربية تتبع الجيش الوطني لمواقع إرهابيين بمنطقة المدينة القديمة في درنة.

وتزامن القصف الجوي مع الاشتباكات الدائرة بين قوات الجيش وبقايا الجماعات الإرهابية في درنة.

وسُمعت أيضاً أصوات قذائف المدفعيات الثقيلة داخل المنطقة القديمة التي تشهد اشتباكات مُتواصلة وتعتبر آخر معاقل الإرهابيين في المدينة.

يُشار إلى أن الجيش الوطني قد أعلن، أمس الإثنين، القضاء على الإرهابيين محمد الطشاني وعمر جمعة الشعلالي خلال عملية نوعية نفذتها الوحدات العسكرية التابعة لغرفة عمليات عمر المختار درنة والقوة المساندة بالمدينة القديمة.

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