العثور على جثة الطفل السيفاو ابودية بعد أسبوعين من اختفائه

أعلنت قسم الإعلام الأمني مكتب مكافحة الجريمة جنزور، اليوم الثلاثاء، العثور على جثة الطفل السيفاو ابودية داخل (جابية ماء) بأحد المزارع الكائنة بمنطقة السراج.

وأوضح قسم الإعلام بجنزور، أنه تلقى بلاغ بوجود الجثة بالمكان المذكور، وعلى الفور انطلق فريق التحري التابع لمكتب مكافحة الجريمة بعد التنسيق مع الغرفة الأمنية إلى مكان البلاغ ليتبين أن الجثة تخص الطفل المفقود من حوالي أسبوعين (السيفاو شيشنق عيسي ابودية ) العمر 10 سنوات، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن النيابة المختصة وصلت أيضا لعين المكان والتحقيقات جارية للكشف عن سبب الوفاة.

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