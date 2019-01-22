تواصل بلدية بنغازي حملات النظافة المكثفة بنقل القمامة المتكدسة من أحياء مناطق بمدينة بنغازي.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية، أن الأعمال شملت إزالة القمامة المتراكمة من جزيرة دوران منطقة بن يونس إلى جزيرة دوران حي السلام (الطيارة ) ومنها إلى مفترق (الرابش القديم ) إلى وصولاً إلى مفترق منطقة الوحيشى ومناطق أرض ازواوة وحى السلام و شارع الوحدة العربية (شارع 20) والليثى و بوعطنى والقوارشة والماجورى وذلك تحت إشراف اللجنة المكلفة بملف النظافة بالبلدية.

وأهابت بلدية بنغازى جميع المواطنين بضرورة الحفاظ على نظافة الشوارع وعدم وضع القمامة وإلقاءها على الطرقات بطريقة عشوائية, والعمل على حماية البيئة وإظهار المدينة بشكل حضاري، مشددة على ضرورة المساهمة في نظافة المدينة واعتبارها مسؤولية اجتماعية على كل مواطن.