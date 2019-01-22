مساعٍ لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا وأميركا

ناقش رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مع سفير الولايات المُتحدة الأميركية لدى ليبيا بيتر بودي، تطورات الملفين الأمني والاقتصادي، خلال اجتماع عُقد في تونس، اليوم الثلاثاء.

وتناول الاجتماع مُستجدات الخطة الأمنية في طرابلس، ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اعتمده المجلس الرئاسي في سبتمبر 2018 بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي.

وتطرّقت نقاشات السراج وبودي إلى الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا وأميركا فيما يخص ملف مُكافحة الإرهاب وسُبل توسيع مجالاتها لتشمل الجانبين التنموي والاقتصادي.

كما أعرب السفير الأميركي خلال اللقاء عن دعم بلاده للمسار الديمقراطي الذي ترعاه الأمم المُتحدة في ليبيا، مُجدداً في ذات التوقيت دعم بلاده لحكومة الوفاق.

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