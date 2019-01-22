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مساعٍ لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا وأميركا

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مع سفير الولايات المُتحدة الأميركية لدى ليبيا بيتر بودي، تطورات الملفين الأمني والاقتصادي، خلال اجتماع عُقد في تونس، اليوم الثلاثاء.

وتناول الاجتماع مُستجدات الخطة الأمنية في طرابلس، ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اعتمده المجلس الرئاسي في سبتمبر 2018 بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي.

وتطرّقت نقاشات السراج وبودي إلى الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا وأميركا فيما يخص ملف مُكافحة الإرهاب وسُبل توسيع مجالاتها لتشمل الجانبين التنموي والاقتصادي.

كما أعرب السفير الأميركي خلال اللقاء عن دعم بلاده للمسار الديمقراطي الذي ترعاه الأمم المُتحدة في ليبيا، مُجدداً في ذات التوقيت دعم بلاده لحكومة الوفاق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • امريكا الأن يجب عليها الأنسحاب من ليبيا والأهتمام ببلادهم التي كثرث فيها المصائب , ليبيا ليست طاولة لحل الصراعات الأيدولوجية بين الروس والسوفيات والأوروبيين والأمريكيين والتنظيمات الأرهابية من مختلف انحاء العالم ,,
    ليبيا ضحية لبعض الفاشلين الذين حصلوا على جنسيات ولجؤ للخارج , وحاولوا وضع الشعب الليبي المسلم وفق قوانين لاتنسجم ولاتليق بالمجتمع الأسلامي وقيمه ,
    فعلى الفاشلين أن يلتزموا بالصمت وأن تستلم الأدارة عناصر وطنية لها القدرة والكفاءة ولها أهداف لاتخرج عن إطار العرف الليبي ومجتمعه وحمايته من السموم والتقاليد الغير مسموح بها في بلادنا,,, أخلاقياَ ودينياً وأجتماعياً وحتى سياسياً.

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