أعلن وكيل وزارة التعليم عادل جمعة بأن علاوة الحصة للمعلمين والميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية وصلت بالفعل لحساب أغلب مراقبات الخدمات المالية بالبلديات وجاري العمل على تحويلها لبقية المراقبات الأخرى خلال هذا الأسبوع.

حيث وجه جمعة أعتذاره إلى كل الأسرة التربوية على التأخير الذي صاحب هذه الإجراءات والتي تنفذ لأول مرة، مؤكداً أن الوزارة تعمل بشكل جاد على تنفيذها خلال العام الدراسي الحالي بشكل منظم بالتنسيق مع وزارة المالية.

هذا وتقدم وكيل الوزارة بالشكر لكل الجهات الحكومية التي ساهمت في تنفيذ هذا المقترح الجديد من أجل إنجاح هذه المشاريع التي ستسهم في تحسين العملية التعليمية والرفع من أداء المعلمين وتحسين أوضاعهم وفقاً للإمكانيات المتاحة.

The post وزارة التعليم تكشف عن موعد صرف علاوة الحصة للمعلمين appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا