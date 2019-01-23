الحرس البلدي صبراتة ودوريات الزاوية يضبطان كميات من حليب مكسيكي مزور الصلاحية

قامت دوريات مركز الحرس البلدي صبراتة التابعة لفرع جهاز الحرس البلدي صبراتة بضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية منها حليب كُرنيش مكسيكي المنشأ، وبعد ضبطه وبالتعاون مع مركز الرقابة علي الأدوية والأغذية وتحليل العينات اتضح ان العلبة ذات ختم الصلاحية الأزرق غير صالحة للاستهلاك البشري.

وفي اتصال مع الاقتصادية أكد احمد بوشويرب رئيس مكتب الحرس البلدي صبراتة ضبط حليب علب مكسيكي غير صالح للاستهلاك البشري.

وقال الكمية إن المضبوطة بلغت 1680 علبة تم ضبطها في إحدى بوابات العبور وبالكشف عليها تبين وجود تاريخين للصلاحية مضيفاً أن هذا ما كشفه تقرير مركز الرقابة علي الاغذية.

وصرح صالح نصرات عضو وحدة الدعم والدوريات بمدينة الزاوية ” للاقتصادية ” بأن وحدة الدعم والدوريات ضبطت كمية من حليب علب غير صالح للاستهلاك البشري مكسيكي المنشأ في أحد مخازن المواد الغذائية قبل القيام بعملية توزيعها علي أسواق المدينة.

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