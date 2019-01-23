شلوف: عملية حفتر في الجنوب هدفها تأمين ظهر قواته لدخول طرابلس

ليبيا – أعربت العضوة المقاطعة لمجلس النواب حنان شلوف عن تفاجئها من إعلان القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر عن تنفيذ عملية عسكرية في الجنوب بدلاً من تقديم قوافل الإغاثة من قبل حكومتي المؤقتة أو الوفاق ، معتبرةً أن الهدف الأساسي من هذه العملية هو الإتجاه نحو طرابلس لتأمين ظهر قواته التي ستتجه للعاصمة.

شلوف قالت خلال مداخلة هانفية عبر برنامج”حوار المساء” الذي يذاع على قناة” التناصح” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إنه بسبب حوار الصخيرات لم يبقى للعقلاء أي وزن في القرار السياسي وأصبح من يتكلم هو السلاح ومن لديه قوة السلاح هو الذي يتم التفاوض معه و ليس الساسة أو ممثلي الشعب الليبي.

وتابعة قائلة :” الأمر الآخر بالنسبة للمؤتمر الجامع للأسف الشديد منذ حوار الصخيرات تحولت المسألة السياسية بعد أن كانت القوة على الأرض تحاول فرض هيمنتها وتحاول السيطرة والإقتراب من القرار السياسي لكن مع ذلك القرار السياسي كان هناك نضج أن يناوئها بشكل أو بآخر و يحاول جعل مطالبها عقلانيه”.

وأشارت إلى أن المبعوث الأممي غسان سلامة لا يختلف عن من سبقوه في هذا المنصب حيث أعلنها بصريح العبارة خلال حديثه بأنه لن يذهب للمؤتمر الجامع قبل عقد مصالحة ما بين القوة الفاعلة على الأرض، معتقدةً أن القتال في جنوب طرابلس وعملية الكرامة الخامسة التي انطلقت في الجنوب جميعها إيحاءات وإيعاز بهذا التحرك لمعرفة مدى القوة وورقة التفاوض.

ووصفت المجتمع الدولي بأنه “أكذوبة” ومشكلة تعاني منها ليبيا خاصة بعد تسويقهم للإتفاق السياسي بأنه مدعوم دولياً لكن وللأسف تبين أن التوافق لم يكن بين الليبيين بل بين دول المجتمع الدولي على حصصها في ليبيا ” ، مؤكدةً على أن المجتمع الدولي حالياً في حالة صراع بالبلاد وكل طرف يدعم ما يريد بالقوة والسلاح.

شلوف أضافت أن :” أكذوبة المجتمع الدولي ليست موجودة إلا على الطرف الضعيف أو الشرعي أما من يمثل مصالحهم يتجاوزون كل الخطوط الحمراء و يدعونه فلقد إطلعنا على تقارير فريق الخبراء كيف يتحدث عن عدد من الدول التي ترسل الأسلحة وتخرق قرارات مجلس الأمن لكن دون توجيه أي عقوبة أو إشارة وللأسف الشديد هذه الدول ممثليها أو سفرائها الآن هم على طاولة الحوار قبل الليبيين أنفسهم وهذا ما ينعكس صورة أن الصراع في ليبيا دولي وليس ليبي وأن من يتحركون في البلاد الآن ممثلين لدول أخرى وليس لدولة ليبيا”.

وترى أن أهالي الجنوب يتم تحميلهم ما لايطيقون، مطالبةً الرئاسي بالتحرك حيال ما يحدث من أجل استقرار الجنوب ولتجنب إنفصاله.

كما أشارت إلى أن التركيبة القبلية في الجنوب مختلفة ويجب أن تراعى إلى جانب البنية التحتية المتهالكة والمزرية، معتقدةً أن إدخال المنطقة في حرب سينتج عنه فاتورة مكلفة وكبيرة جداً حسب قولها.

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