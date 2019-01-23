برئاسة الصلابي.. الإخوان يعقدون اجتماعا مغلقا لتدارك فشلهم بليبيا

تركيا – العنوان

عقد القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية، علي الصلابي، اجتماعًا مغلقًا مع أفراد الجماعة فرع ليبيا في تركيا لمناقشة بعض الأمور بعد فقط السيطرة الفعلية في المنطقة الشرقية والجنوب الليبي.

وأثناء الاجتماع المغلق، تحدث الصلابي عن نجاح ما وصفه بـ “الإعلام المضاد” في تغيير الرأي العام عن الأحزاب الإسلامية ودور جماعة الإخوان المسلمين.

وكشفت مصادر، أن الصلابي تطرق كذلك إلى الانقسام داخل الجماعة واستقالة الكثير منهم، إضافة إلى مناقشة الدور القادم الذي سوف تقوم به الجماعة في الإعلام خلال الفترة المقبلة لكسب رأى عام جديد.

هذا واستعرض أفراد من مدينة مصراتة من حزب العدالة، داخل الاجتماع، خطورة الجماعة ووضعها في مصراتة الفترة المقبلة، إضافة إلى خروج تيارات تابعة للكرامة حسب وصفهم في المدينة.

كما نوقش أيضًا، خلال الاجتماع، دور وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني برئاسة فتحي باش آغا في الفترة المقبلة.

وأعلن عدد من المشاركين في الاجتماع، تحالفهم مع باقي الجماعات لمواجهة ما أسموه بـ”الثورة المضادة” ودور المفتي المعزول الصادق الغرياني في الانسحاب من الفتاوي في الفترة المقبلة.

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