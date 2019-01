قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق، عبد الرحمن السويحلي، إن هناك تنافسًا محمومًا في مناورات عبثية بين ما وصفها بـ”مكونات حزب الأمر الواقع (النواب والدولة والرئاسي وحفتر).

وأوضح السويحلي أن هذا التنافس يُستخدم فيه إعلامًا أجوف، وذلك في سباق مع الزمن لتعطيل الملتقى الجامع والانتخابات، وفق قوله.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن البرلمان في طبرق يناقش انتخاب رئيس للدولة وفق تعديل دستوري أبطلته المحكمة العليا، وتابع يقول :

“ومجلس في طرابلس يناقش هيكلة الرئاسي بتوافق مع برلمان يخالف الاتفاق السياسي فى كل ما يصدر عنه! ورئاسي بأمريكا يستنجد! وحفتر جنوبا يزيد النار اشتعالا! وبين عبث هذا وذاك،تضيع فرص بناء الدولة المنشودة”.

كما طالب السويحلي بوقف هذا العبث الذي تغذيه نزعة التمسك بالسلطة، والمصالح الشخصية الضيقة، حسب تعبيره.

وقال:

“اختلفوا في كل شيء ولكن جمعهم حب البقاء!!”.

The post السويحلي: يجب وقف العبث الذي تغذيه نزعة التمسك بالسلطة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا