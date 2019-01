المتوسط:

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس المقال الصديق الكبير مع مديرة البنك الدولي لمنطقة المغرب العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ماري فرانسواز ومايكل شيفر ممثل البنك الدولي لدى ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف أن اللقاء ناقش برنامج الإصلاحات الاقتصادية، ومؤشرات الاقتصاد الكلي لسنة 2018، وملامح الترتيبات المالية لسنة 2019.

The post الكبير ومديرة البنك الدولي يبحثان الترتيبات المالية لسنة 2019 appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية