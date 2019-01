المتوسط:

زار رئيس قوة العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، العميد وجدي الشريف، مديرية أمن قصر بن غشير.

وتهدف الزيارة لدعم مديرية قصر بن غشير في أداء عملها لحفظ الأمن والأمان بالمنطقة والاطمئنان على سير العمل.

واطلع العميد الشريف على العمل الميداني لدوريات القوة بمنطقة قصر بن غشير وضواحيهان من خلال جولة ميدانية قام بها عقب الزيارة.

