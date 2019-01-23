بن عثمان يكشف تفاصيل جديدة حول مشاجرة دبلوماسيي سفارة ليبيا بالكويت وتحويلهم للنيابة

كشف رئيس مؤسسة كويليام للأبحاث، الدكتور نعمان بن عثمان، عن تفاصيل جديدة بشأن المشاجرة التي اندلعت بين دبلوماسيي السفارة الليبية في مقرها بالكويت, والقيام بتحويل عدد من أعضاء القنصلية إلى النيابة.

وعلق بن عثمان على الحادثة بقوله إن البعثة الدبلوماسية الليبية في دولة الكويت تعتبر نموذجًا مشرفًا لدولة ليبيا والمجتمع الليبي، حسب تعبيره.

وأضاف بن عثمان في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر تويتر ساخراً ” راكبين في بعضهم ضرب بالسواطير والبوخوصة،، وأجمل ما في الموضوع أن بعضهم استعان بأبناء قبيلته لحسم الصراع الوطني المشرف داخل السفارة”.

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