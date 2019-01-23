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صور | وقفة فى طرابلس تندد بجماعة الإخوان وتتهمها بإشعال الفتنة بالبلاد

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – تظاهر عشرات الأشخاص مساء اليوم الأربعاء فى ميدان الجزائر وسط العاصمة طرابلس ضد جماعة الإخوان المسلمين الليبية وذراعها السياسي حزب العدالة والبناء ، متهمينهم بتدمير البلاد وإشعال الفتن  .

وقال مراسلنا ، بأن المتظاهرون الذين يؤكدون على عفوية وقفتهم رفعوا شعارات مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين بشكل عام وأخرى تتهم الجماعة بشكل خاص بدعم وتفريخ الإرهاب .

كما إتهم المتظاهرون الجماعة بالوقوف وراء ما وصفوها بـ ” حروب الفتن ” التي ضربت العاصمة طرابلس خلال الإشهر الأخيرة ورفع أحدهم لافتة ” العد التنازلي لحكم الإخوان ” .

ورفع متظاهر آخر لافتة كتب عليها : ” جماعة الإخوان سبب الفتنة بين الليبيين ” فيما رفع متظاهر ثالث لافتة مكتوب عليها ” لا لسيطرة الإخوان على مفاصل الدولة ” .

وفى المجمل ندد المتظاهرون بالفرع الليبي للجماعة الإخوانية متهمينها أيضاً بعرقلة العملية السياسية وإطالة الأزمة عبر رفض الإنتخابات ودعم المتطرفين وعرقلة بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية كما إتهموا البعثة الأممية بالإنحياز متعهدين بتصعيد تظاهراتهم ضد الجماعة وحزبها خلال الفترة القادمة .

المرصد – خاص

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • بارك الله فيكم وقراركم صائب لأنهم يريدون حكم الجاهلية ولازم تجتمعوا ولو حتى في ساحات المدارس ,, لأن الأحزاب الله قال فيهم : ـــ
    بسم الله الرحمن الرحيم
    يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ۚ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ .

    صدق الله العليم العظيم

    رد

  • 24 يناير، 2019 الساعة 10:44 ص
    بارك الله فيكم وقراركم صائب لأنهم يريدون حكم الجاهلية ولازم تجتمعوا ولو حتى في ساحات المدارس ,, لأن الأحزاب الله قال فيهم : ـــ
    بسم الله الرحمن الرحيم
    يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ۚ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ .

    صدق الله العليم العظيم
    .youtube.com/watch?v=cHPjDau86ck

    رد