المسماري: سلامة جزء من الأزمة.. ومستمرون في محاربة الإرهاب

رأى الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أحمد المسماري، أن المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة يمثل جزء من الأزمة الليبية.

وقال المسماري، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، “إن الجيش الليبي يواصل عملياته العسكرية في الجنوب بهدف تطهيره من الإرهابيين والمجرمين وبسط نفوذ الدولة على جميع أراضيها، وأن أهالي سبها يقفون إلى جانب الجيش في عملياته ضد التنظيمات الإرهابية في الجنوب“.

وأكد المسماري، أن قوات الجيش نجحت في القضاء على مجموعة من الإرهابيين المطلوبين دوليا، مشيرا إلى أن المعركة مستمرة حتى يتم القضاء على الإرهاب.

وقال المسماري، “نعول على القوى الوطنية الحقيقية والتيار الوطني لإنقاذ ليبيا، فالقضاء على الإرهاب مسؤولية الجميع، والوطن لا يتحمل مزيدا من الوقت الضائع، وهناك دول كبرى تقف وراء الإرهاب، وعلى الشعب الليبي عدم ترك ليبيا لهذه الدول”.

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