المسماري: قوات الجيش سيطرت على المرافق الحيوية في سبها وسط دعم الأهالي

أكد الناطق باسم القيادة العامة، العميد أحمد المسماري، سيطرة قوات الجيش على المرافق الحيوية والمهمة في مدينة سبها والبدء في تأمينها، مشيرًا إلى أن «قوات الجيش نجحت في القضاء على إرهابيين مطلوبين دوليًّا».

وقال الناطق العسكري خلال مؤتمر صحفي عقده في بنغازي الأربعاء: «إن اللواء عبد السلام الحاسي المتواجد في مدينة سبها أكد أن خطة تطهير الجنوب الغربي تسير بشكل جيد حسب أمر العمليات، الصادر من القائد العام»، المشير خليفة حفتر.

ولفت المسماري إلى أن «مستودع الوقود ومديرية الأمن ومقر الشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية عادت إلى العمل»، بعد سيطرة قوات الجيش عليها.

وأشار المسماري إلى أن قوات الجيش وجدوا مساندة كاملة من أهالي الجنوب، مستفيدين من الدروس في بنغازي ودرنة معتبرًا أنهم «أصبحوا صفًّا مهمًّا لمساندة القوات المسلحة».

وقدم المسماري الشكر إلى «أعضاء الجنوب بمجلس النواب، والأهالي والقيادات العسكرية في سبها وأوباري وغات ومرزوق والقطرون وغدوة وأم الأرانب وتراغن الذين رحبوا بالعملية، بل أعلنوا أيضًا مشاركتهم فيها».

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