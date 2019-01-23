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الاحتياجات الإنسانية على طاولة معيتيق وريبيرو

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، خلال لقائه مع منسقة الشؤون الإنسانية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا ماريا ريبيرو، أهمية دور الأمم المتحدة في توفير الاحتياجات الإنسانية في عدة مناطق ليبية.

وأشاد معيتيق في الوقت ذاته بالخطوات العملية الملموسة التي تحققت على الصعيد الإنساني في مدن ومناطق الجنوب وبنغازي.

وشدد على ضرورة التزام البعثة بتعزيز الخطط المعدة لتحسين الخدمات وفق الالتزام بالقانون الإنساني الدولي لضمان تحقيق التكامل بين المشروعات وللمضي نحو تحقيق الاستقرار وتوسيع برامجها في كافة القطاعات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • هذا الموضوع لايخص الليبيين على الأرجح , وعلى الأدارة التشريعية الأسلامية للرقابة العسكرية بطرابلس إتخاذ الأجراأت اللازمة للتأمين والشئون الأجتماعية.

    رد

  • هذا الموضوع لايخص الليبيين على الأرجح , وعلى الأدارة التشريعية الأسلامية للرقابة العسكرية بطرابلس إتخاذ الأجراأت اللازمة للتأمين والشئون الأجتماعية.
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    رد