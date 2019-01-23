قيادات مصراتة تطالب بالكشف عن معرقلي الترتيبات الأمنية والاقتصادية ويرفضون عسكرة الدولة

طالب أعيان وشيوخ وقيادات من مدينة مصراتة خلال لقائهم برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الاربعاء بكشف المعرقلين لتلك الترتيبات التي تستهدف بسط الامن وفرض سلطة القانون، مؤكيدن رفضهم التام لعسكرة الدولة وتطلعهم لقيام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

ووفقاً لبيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فقد أكد أعضاء الوفد دعمهم لحكومة الوفاق الوطني، وما يبذله السراج من جهود لتوحيد الصف ولم الشمل وإنهاء الانقسام السياسي وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأشاد أعضاء الوفد بحسب البيان ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وما حققه حتى الآن من نتائج إيجابية، كما عبروا عن دعمهم للترتيبات الأمنية والاقتصادية، داعين لكشف المعرقلين لتلك الترتيبات التي تستهدف بسط الامن وفرض سلطة القانون، مطالبين بإن يتوفر للمكلفين بهذه الترتيبات الإمكانيات التي تمكنهم من أداء عملهم بفعالية واقتدار.

وبحسب البيان فقد أكد أعيان وفعاليات مدينة مصراتة رفضهم التام لعسكرة الدولة وتطلعهم لقيام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

من جانبه تحدث رئيس المجلس الرئاسي مرحبا بأعيان مدينة مصراتة، مدينة الصمود التي قدمت التضحيات الجسام في مواجهة الظلم والإرهاب ومن اجل وحدة البلاد.

واستعرض السيد الرئيس تطورات الوضع السياسي في ليبيا وما يواجه المسار الديمقراطي من عقبات، كما تطرق إلى الوضعين الأمني والاقتصادي مؤكدا بأن الحكومة تتحرك قدما لتحقيق النجاح في المسارين المترابطين، كما ستعمل على توفير الإمكانيات لحل المختنقات في مرافق البلديات في مصراتة وكافة المدن الليبية بطريقة عادلة ومتوازنة.

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