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الخطوط الجوية الليبية ” بيان توضيحي بشأن صور عرضت على مواقع التواصل الاجتماعي “

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

أصدر العاملون في الخطوط الجوية  الليبية بيان جاء فيه :

بفضل من الله عز وجل ومجهودات الكادر الوظيفي بالشركة ، لازلنا نكافح ونجتهد من أجل الارتقاء بالخدمات وتوفير كامل سبل الراحة والسلامة للمسافر رغم كل الصعوبات و العراقيل التي تواجهنا.

وفي الوقت نفسه يؤسفنا ما نراه من أبناء الوطن في شن حملة ضد شركة الخطوط الجوية الليبية والتي تسعى دائما لخدمة المواطن في أصعب الظروف الراهنة بنشر صور لأحدى الرحالات التابعة لها ، بأن الشركة نفذت رحلتها بعدد لا يتجاوز عشرة ركاب وهذا غير صحيح.

عليه نود أن نوضح للسادة أبناء الوطن بأن هذه الصورة أخذت قبل انتهاء صعود الركاب وهذا واضح من خلال أماكن وضع الحقائب وهى لازالت مفتوحة كما موضحة بالصور المنتشرة ، فالصور أخذت أثناء صعود ركاب المجموعة الأولى فقط التي تم نقلهم بالحافلة إلى الطائرة.

وأضاف العاملون في بيانهم :

هل الفكرة أن  تنشر أو تشارك  معلومات أو صور من مصدر غير موثوق في محاولة للإساءة  لإسم شركة عريقة كـ شركة الخطوط الجوية الليبية أو تحطم بها معنويات الشباب المكافحة التي تشتغل ليلا ونهارا و في جميع الظروف من أجل سلامة وراحة المسافر والإرتقاء بخدمات الشركة ، أو الفكرة هي إنك تثبت وطنيتك وتعرف كيف تحافظ على إسم الناقل الوطني و الشركة الأم في كل الظروف.

أعتقد أن هذا التفكير يفوق مستوى إدراكك و إحساسك بالمسؤولية اتجاه حامل الشعار الليبي أمام الشركات المنافسة .

لذالك نأمل من الجميع بعدم الإنجرار وراء هذه الصور و المناشير المزيفة التي يشنها بعض ضعفاء النفوس على الناقل الوطني (الخطوط الجوية الليبية)

هذا للعلم والسلام عليكم ..

يذكر أن هذه الصور نشرت بعد رفع الخطوط الجوية لأسعار رحلاتها الدولية، وتم التعليق عليها بأن عدد الركاب لم يتجاوز 10 ركاب في الرحلة الدولية إلى تونس …

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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تعليقات

  • نعم هي شركة عريقة ونتمنى لها كل النجاح ولكن من هو السبب في تدني خدمتها من تأخير في مواعيد الاقلاع وفي عدد كادرها الوظيفي المبالغ فيه وفي استغلال موظفيها للشركة في قضى مصالحهم الشخصية واخرها رفع سعر التذاكر على
    ( المواطن البسيط ) فلاتستغربوا غضب المواطن البسيط على إدارة الشركة

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  • كل العالم حتي افقر الدول لديها اساطيل من الطائرات والبواخر وتسعي للرفع من اقتصادها ورفاهية مواطنيها الا دولة الاشباح ….. يسعي من فيها للنهب والسلب واثارة الفتن 6 مليون زومبي لا احياء ولا اموات

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