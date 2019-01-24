المشري: شركات الطيران تُلقي بأعباء عمالتها الزائدة على المواطن الليبي.

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” في تصريحات صحفية أن شركات الطيران التي رفعت أسعار تذاكرها لديها عمالة تعمل بطريقة غير اقتصادية تتسبب في إضافة أعباء على تلك الشركات مما يثقل كاهلها اقتصادياً وبالتالي قامت بتحميل هذه الأعباء على تذاكرها عبر زيادة سعرها.

وأضاف “المشري” بأن أسعار التذاكر التي يتم الحديث عنها ستكون أعلى من أسعار التذاكر في الدول المجاورة بفارق كبير وهو سلوك غير اقتصادي، داعياً في معرض حديثه بإعادة النظر في هيكلة الاقتصاد بشكل كامل والبدء من العمالة الزائدة بالشركات.

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