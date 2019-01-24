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المشري: شركات الطيران تُلقي بأعباء عمالتها الزائدة على المواطن الليبي.

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

 

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” في تصريحات صحفية أن شركات الطيران التي رفعت أسعار تذاكرها لديها عمالة تعمل بطريقة غير اقتصادية تتسبب في إضافة أعباء على تلك الشركات مما يثقل كاهلها اقتصادياً وبالتالي قامت بتحميل هذه الأعباء على تذاكرها عبر زيادة سعرها.

وأضاف “المشري” بأن أسعار التذاكر التي يتم الحديث عنها ستكون أعلى من أسعار التذاكر في الدول المجاورة بفارق كبير وهو سلوك غير اقتصادي، داعياً في معرض حديثه بإعادة النظر في هيكلة الاقتصاد بشكل كامل والبدء من العمالة الزائدة بالشركات.

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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تعليقات

  • بالنسبة لموضوع الطيران المدني في ليبيا ، بجب على المجتمع المدني الليبي الإسراع في فخص الادارة ومت يجلس عليها عاى خيب المعلومات الواردة ان الشركة الخطوط الليبية للطيران المدني والشركة الافريقية الطيران ، تم السبطركزعاى ادارتها مر بعض الحكومات الأجنبية وبعض المليشيات وأحزاب اخوانية تقوم بدفع التسهيلات لخطوط جوية من دول اخرى من داخل الخزينة الليبية الخطوط ، وهذا الذي سلب المثير من الخساءر الشركة والمواطن ليس مرغم بدفع تذاكر عالية الأسعار لتعويض إهمال الادارة وأسواقهم وعدم تنظيم مواعيد الرحلات لسبب زمرة تحضر اجتماعات هنا وهناك ، وهذا يعتبر صد عن سبيل الله ،
    توجد كوادر ادارية وعسكرية ليبية من عدة مناطق وعلى قدر عالي من الكفاءة والخبرة والاحترام والنظام قادرة على تسيير البرنامج الكامل الخطوط الليبية حتى مع الدول الخارجية مثل الإمارات والسعودية ودول اخرى محايدة وعلى قدر عال من الخدمات وتحترم الميثاق العالمي للطيران المدني ، وافصل من الادارة الحالية بعشرات المرات ، فيجب النظر في الموضوع وفتح مطارات الجنوب الليبي لاستقبال المواطنين الليبين وربط الرحلات الداخلية دون تدخل اي جهة خارجية تعرقل تسيير الأمور بشكل أفضل .

    رد

  • توا يالمشري حلل عليكم وحرام على الغير ما هو الضريبية اللي فرضتوها نفس الحكاية 183% وبعدين مفش حد عندا خاطر على المواطن كلك تسنوا وتكلوا فيه

    رد

  • بالنسبة لموضوع الطيران المدني في ليبيا ، بجب على المجتمع المدني الليبي الإسراع في فخص الادارة ومت يجلس عليها عاى حسب المعلومات الواردة ان الشركة الخطوط الليبية للطيران المدني والشركة الافريقية الطيران ، تم السبطرة على ادارتها من بعض الحكومات الأجنبية وبعض المليشيات وأحزاب اخوانية تقوم بدفع التسهيلات لخطوط جوية من دول اخرى من داخل الخزينة الليبية الخطوط ، وهذا الذي سبب الكثير من الخساءر الشركة والمواطن ليس مرغم بدفع تذاكر عالية الأسعار لتعويض إهمال الادارة وأسرافهم وعدم تنظيم مواعيد الرحلات لسبب زمرة تحضر اجتماعات هنا وهناك ، وهذا يعتبر صد عن سبيل الله ،
    توجد كوادر ادارية وعسكرية ليبية من عدة مناطق وعلى قدر عالي من الكفاءة والخبرة والاحترام والنظام قادرة على تسيير البرنامج الكامل الخطوط الليبية حتى مع الدول الخارجية مثل الإمارات والسعودية ودول اخرى محايدة وعلى قدر عال من الخدمات وتحترم الميثاق العالمي للطيران المدني ، وافصل من الادارة الحالية بعشرات المرات ، فيجب النظر في الموضوع وفتح مطارات الجنوب الليبي لاستقبال المواطنين الليبين وربط الرحلات الداخلية دون تدخل اي جهة خارجية تعرقل تسيير الأمور بشكل أفضل .

    رد