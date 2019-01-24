أعيان مصراتة يدعمون الترتيبات الأمنية ويطالبون السراج بحل التشكيلات المسلحة المعرقلة لقيام الدولة

طالب

أعيان وقيادات مدينة مصراتة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بحل التشكيلات المسلحة

المعرقلة للإجراءات الهادفة لإقامة الدولة المدنية معلنين دعمهم للترتيبات الأمنية

المتفق عليها مع البعثة الأممية والكشف عن معرقليها.

وأوضح

أعيان مصراتة في بيان لهم عقب لقائهم بالسراج الأربعاء، أن هذه التشكيلات المسلحة تحول

دون تنفيذ ما يلزم من ترتيبات أمنية وفرض سلطة القانون وتمكين مؤسسات الدولة وتسليم

المواقع المتفق عليها مع البعثة الأممية، محملين هذه التشكيلات المسؤولية الكاملة عن

أي تطور في الموقف العام، دون أي فرق في ذلك بين الكيانات والأشخاص.

وشدد

أعيان مصراتة على دعم مؤسسات الدولة الأمنية، وإغلاق السجون الخارجة عن سلطتها رافضين

القبول بأي اتفاقات أو ترتيبات تؤدي للقبول بعسكرة الدولة.، مطالبين بتوفير التغطية

المالية اللازمة لتسوية الالتزامات القائمة على المنطقة العسكرية الوسطى.

يذكر

أن وزير الداخلية فتحي باشاغا، صرح بأن عدم تنفيذ الترتيبات الأمنية هو سبب الفراغ

الأمني في العاصمة، وأن هناك قصورا أمنيا يحتاج إلى تشكيل لجان لمعالجته، موضحا أن

القوة العسكرية الوسطى والغربية لم تدخلا طرابلس حتى الآن؛ بحجة غياب الدعم المالي.

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